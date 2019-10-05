وفاة الكاتب الصحفي سليمان الحكيم بعد صراع مع المرض

توفى الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وكتبت الصحفية إسراء الحكيم ابنة الكاتب الصحفي الراحل، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "بابا في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تخرج الحكيم في قسم الصحافة ب‏كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1973‏، وعمل صحفيًا في العديد من الصحف المصرية، وشارك ككاتب رأي أيضًا وكان يٌحسب على قائمة الكُتاب المعارضة للنظام.

كان آخر منشور كتبه الحكيم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في نومة المرض الطويل أتاح لي التأمل في آيات الله البينات.. ثم أعود بحثاً عن ذكريات مع أغاني الزمن الجميل.. أجمل أصوات المقرئين عبدالباسط والمنشاوي، اكتشفت من إمعاني في أغاني الكبار أن نجاة هزمت عبدالوهاب في (لا تكذبي)، وأن فايزة هزمته في (هان الود عليه).. هو مَن نجح وهو نفسه مَن فشل".