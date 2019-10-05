استنكر اللواء عبدالرافع درويش، أحد ابطال حرب أكتوبر المجيدة، ما يردده البعض أن مصر لم تنتصر خلال حرب أكتوبر 1973، مشيرًا إلى أن العدو نفسه اعترف بالهزيمة، إذ اتصلت جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل، إبان الحرب، بسمحا دينيتس سفير إسرائيل بواشنطن، يوم 8 أكتوبر، وطالبته بضرورة إيقاظ الرئيس الأمريكي، قائلة: "إسرائيل تحترق".

وأضاف "درويش"، خلال حواره مع برنامج "أمرك يهمنا"، تقديم أحمد حمزة، وسمر شبانة، الذي يبث عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن إسرائيل كانت متفوقة في العتاد وأن القوات الجوية المصرية كانت تمتلك 225 مقاتلة، مقابل 450 مقاتلة إسرائيلية وأنها كانت تمتلك أحدث الأسلحة الأمريكية.

وأوضح أن إسرائيل كانت تمتلك طائرات ذات قدرات تدميرية قوية من بينها "الميراج والفانتوم"، التي تحتوي على 4 ونص طن، بالإضافة إلى المقاتلة "السوخوي".

وأشار درويش أن الجندي المصري يمتلك الإرادة القوية، وهذا السبب الحقيقي وراء نصر أكتوبر، "خضنا حرب أكتوبر لرد الكرامة، وتدمير خط بارليف خير مثال لذلك".