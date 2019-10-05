طقس اليوم السبت 5-10-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت 5-10-2019، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 20 32

الإسكندرية 20 31

بلطيم 20 30

مطروح 22 31

بورسعيد 24 30

دمياط 23 30

الزقازيق 21 34

الإسماعيلية 20 35

السويس 21 35

العريش 20 32

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 26 37

مرسى علم 24 35

الفيوم 22 36

بني سويف 22 36

المنيا 20 36

أسيوط 21 36

سوهاج 21 38

قنا 21 39

الأقصر 23 40

أسوان 27 41

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 38

المدينة 27 41

القدس 14 27

الرياض 27 40

المنامة 30 37

أبو ظبي 29 38

الكويت 23 40

دمشق 18 24

بيروت 25 28

عمان 16 31

غزة 19 29

بغداد 20 37

مسقط 29 33

صنعاء 13 26

الخرطوم 26 36

طرابلس 19 27

تونس 18 28

الجزائر 16 26

الرباط 15 25

نواكشوط 25 31