أحمد فلوكس عن عرض "الممر" على التلفزيون: "فخور بالدور وبشكر جيشنا"

أعرب الفنان أحمد فلوكس، عن سعادته بعرض فيلم "الممر" اليوم وغدا، على شاشة قناتي "ON E" و"DMC".

وكتب فلوكس عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم أنا في قمة سعادتي لأنه سيتم عرض فيلم الممر، اليوم ليلا وبكره على قنوات on و dmc، وأيضا على تلفزيون مصر العظيم. أتمنى أن يشاهده كل الشعب المصري وخصوصا الشباب، هذا الفيلم تم عمله بخالص قلوبنا وحبنا لبلدنا وحبنا لجيشنا ورجاله الأوفياء المخلصين، عملنا بكل صدق وحب، أتمنى ينول دوري فيه إعجابكم".

وأضاف فلوكس: "كم أشعر بالفخر بهذا الدور، وأشكر جيشنا العظيم على إنه كان سند لظهور هذا العمل وأشكر كل كرو الفيلم من أول المنتج الأب هشام عبد الخالق والمخرج الأستاذ الذي لن أنسى أبدا فضله عليا أستاذ شريف عرفة، كما أشكر النجم أحمد عز وإياد نصار وأحمد رزق وأحمد صلاح حسني ومحمد جمعة ومحمد الشرنوبي ومحمد فراج ومحمد نصر وكل زملائي على أحلى أيام وأشكر كل كرو الإخراج والإنتاج وكل صناع هذا العمل، وعيد 6 أكتوبر سعيد عليكم".

وكانت مجموعة المتحدة أعلنت في وقت سابق أن فيلم الممر سيذاع على قناة أون إي وذلك يوم الأحد 6 أكتوبر الساعة العاشرة مساء، وعلى قناة دي إم سي يوم الجمعة 10 أكتوبر الساعة 11 مساء.