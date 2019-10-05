علّق السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على تواصله الدائم ورده على تساؤلات المواطنين، عبر صفحته الرسمية الخاصه به على "فيس بوك"، رغم انشغاله بمسؤولياته، مشددا على أنه يشرف على الصفحة بنفسه ويتابعها، وعندما يلاحظ شكوى جادة بالبيانات يحولها على الفور للمسؤولين، أو الوزير المختص.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه لاحظ في الفترة الأخيرة تفاعلا كبيرا من المواطنين، بخصوص شكاوى بطاقات التموين، وكان يتم الرد عليهم فورا: "كل ما بيكون المواطن جاد وحاطط بياناته يتم التعامل معها بجدية وتحويلها على الفور".

وتابع راضي بأن هناك بعض الشكاوى الخاصة جدا، يكون صعب التدخل فيها لكن نحاول حلها، مضيفا: "أنا سعيد جدا بالتفاعل على الصفحة وبتفاعل مع المواطنين قدر إمكاني، لأن الصفحة تستقبل آلاف التعليقات".

وأكد راضي أن متابعة الصفحة ومراجعة التعليقات شيء روتيني بالنسبة له يوميا، موضحا: "لازم كل يوم بتابع التعليقات وبهتم بها، وده بيكون ليه مردود كبير لدى المواطن، ومش بيكون مجرد تفاعل صوري، لكن هناك عمق وبحث بالمشكلة، وهو تسخير للتكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي وبشكل مباشر مع المواطنين".

وأشار راضي إلى أنه لا يرد على الشكاوى فقط، بل يرد على الاستفسارات أيضا، التي تهم المواطنين، وهو حق المواطنين على المسؤولين، والصفحات المتعددة لكل وزارة ولكل مؤسسة بالدولة عبارة عن منصة ممتازة للتواصل المباشر والفعال ما بين المواطنين وجهات الدولة، مؤكدا التواصل مع المسؤولين والمواطنين أصحاب الشكاوى لحل الكثير من المشكلات.