بسام راضي: المنصات الرسمية للدولة تواجه حروب الجيل الرابع والشائعات

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن صفحات منصة السوشيال ميديا الخطوة الأولى للمواطنين، حيث يستقي المواطنون المعلومات من الصفحات الرسمية لمؤسسات الدولة، فهي المصدر الموثق ومصدر المعلومة الدقيقة الصحيحة، لذا كل جهات الدولة لها صفحات.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الصفحة الخاصة بالمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية توضح تفاصيل الاجتماعات والزيارات التي تخص رئيس الجمهورية فور بدء الحدث، وكذا كل الصفحات الرسمية تفعل ذلك، والمواطن يطلع على هذا.

وأوضح راضي أن المنصات الرسمية للدولة تواجه حروب الجيل الرابع والتكنولوجيا الحديثة والشائعات والحرب النفسية، لأنها المصدر الرئيسي للمعلومات التي تقدمها للمواطنين.

وأشار راضي إلى أن هناك العديد من الصفحات التي ظهرت مؤخرا باسم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وأبلغت الجهات المسؤولة وأغلقت، لأنه يتم وضع السم في العسل عن طريق البيانات التي كانت تُنشر عليها.