مصرع 2 وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق "أسيوط - القاهرة" الزراعي  

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب ثلاثة آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل وأخرى ملاكي بمدخل كوبري قرية بني حسين بطريق أسيوط منفلوط الزراعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارات الإسعاف إلى منطقة البلاغ، وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بمدخل كوبري قرية بني حسين بالطريق الزراعي بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي.

ونجم عن الحادث مصرع شخصين من مستقلي السيارة الربع نقل، وإصابة قائدها وقائد الملاكي وآخر، وجرى نقل الجثث والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة ونقل المصابين للمستشفى الجامعي.

جار رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.