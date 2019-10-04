أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء بنطاق مدينة راس سدر.

تلقى اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من شرطة النجدة بتصادم سيارتين ملاكي على الطريق الدولي على بعد 5 كيلو من عيون موسى اتجاه مدينة راس سدر، ما نتج عنه إصابة كل من: سهير لبيب حبيب، 54 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد سامي سعد، 29 سنة، كسر في الزراع الأيمن وكدمات بالجسم وياسمين عصام الدين، 27 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وآدم محمد يسري، سنة ونصف، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومازن محمد يسري، 5 سنوات، كدمات وسحجات بالظهر والجسم وجميعهم مقيمون بالجيزة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى راس سدر المركزي، لتلقي العلاج. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.