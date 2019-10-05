"البحوث الإسلامية" يهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، المصريين قيادة وشعبًا والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي حقّقت فيها قواتنا المسلحة انتصارًا عظيمًا وأعادت لمصر سيناء الحبيبة، وسجل فيها أبطال القوات المسلحة ومن خلفهم الشعب المصري مواقف بطولية عظيمة مازال التاريخ يذكرها حتى الآن.

وقال الأمين العام للمجمع دكتور نظير محمد عياد إننا جميعًا في هذه الذكرى الخالدة بحاجة إلى استعادة واستلهام روح انتصارات أكتوبر، وإعلاء أهمية وقيمة الوطن وضرورة الحفاظ عليه من المعتدين سواء من الخارج أم الداخل ممن لهم أجندات خارجية.

وأضاف عيّاد أن ما نواجهه من تحديات في التوقيت الحالي يدعونا إلى إمعان النظر في تلك الذكرى الطيبة، التي التف فيها المصريون حول قواتهم المسلحة لمواجهة كل المعتدين، ولذلك فإن استحضار تلك الروح أصبح ضرورة مهمة لاستشعار كل فرد مسؤوليته تجاه الوطن والقيام بدوره كما ينبغي.

وضح الأمين العام أن القوات المسلحة الباسلة كانت ولا تزال رمزًا للعطاء والتضحية من أجل الحفاظ على كل شبر من تراب الوطن على مرّ التاريخ، ما يستدعي الوقوف معها صفا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مرحلة البناء والتعمير للدولة المصرية.