أخبار ماتفوتكش: مطار القاهرة يستقبل أكبر طائرة ركاب في العالم

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

مطار القاهرة يستقبل أكبر طائرة ركاب في العالم

استقبل مطار القاهرة الدولي، بالأمس، أكبر طائرة ركاب في العالم تابعة لأسطول الخطوط الجوية الإماراتية، من طراز إيرباص 380 برشاشات المياه، طبقا للعرف الدولي المعروف، والذي يقضي باستقبال أي طائرة تدخل لأول مرة بالمطار برشاشات المياه، وكان في استقبال الطائرة فور وصولها اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ووفد من قيادات الطيران المدني وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، واستعدت شركة ميناء القاهرة الجوي لتأمين وصول الطائرة، فيما نظمت الشركة حفل استقبال.

عبر صفحة المتحدث العسكري.. 4 بروموهات وثائقية عن حرب أكتوبر

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، 4 "بروموهات" تحتفل فيها بنصر أكتوبر 1973 المجيد، والذي جسدت فيه القوات المسلحة أسمى معاني التضحية والفداء وأعادت فيه الكرامة لمصر والأمة العربية؛ بانتصارها الساحق على العدو الإسرائيلي.

"التأمين الشامل": قيمة الاشتراك في المنظومة 5% من الدخل الشهري للمواطن

.

قال الدكتور محسن جورج، مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الفرق بين منظومة التأمين القديمة والتأمين الصحي الشامل هو الوصول لجميع الفئات، خاصة غير القادرين، حيث إن هدف المنظومة الجديدة هو تكلفة العلاج عن 100 مليون مواطن، موضحًا أن الدولة سترفع أعباء التأمين الصحي عليهم بالكامل من الاشتراك والمساهمات عند تلقى الخدمة لغير القادرين، وأضاف "جورج"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك وزارة المالية، فضلًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وضعوا عدة معايير لفئة غير القادرين، وهم جميع المستفيدين من "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي والمتعطلين عن العمل ولا يملكون دخلا، وفاقدي الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة، وصاحب الدخل غير القادر على احتياجات أسرته.

استغلال السلطة ودعم الإرهاب وفساد أسرة أردوغان.. ملخص 4 تسريبات تركية

شهدت الفضائيات المصرية خلال الأيام الماضية، عددا من التسريبات التي تفضح نوايا تركيا تجاه المنطقة ودعمهم للجماعات الإرهابية، التسريبات التي شملت أسرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضًا، أظهرت جانبا من الجوانب التي يدير بها أردوغان دولة بحجم تركيا وفساد أسرته وتورطهم في استغلال السلطة والنفوذ.

القروي في السجن.. اليوم بداية حملة انتخابات تونس الرئاسية

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، الأربعاء، أنّ الدورة الرئاسيّة الثانية ستجري في الثالث عشر من أكتوبر، على أن تنطلق الحملة الانتخابيّة الخميس مع تواصل توقيف أحد المرشّحين، نبيل القروي، وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحفي يوم الأحد "سيكون موعداً لإجراء الدورة الرئاسيّة الثانية 13 أكتوبر، وتنطلق الحملة بدايةً من اليوم الخميس"، ويتنافس في الدورة الثانية المرشّح المستقلّ وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.

وصلة مدح لجيش مصر من مذيع فلسطيني: لكم الجلالة ولنا فيكم القدوة

بمقدمة نارية تّدل على عظمة الدولة المصرية وجيشها، ألقى مذيع فلسطيني كلمات أشبه بالقصيدة في حب جيش مصر، وقال: "تماما كما تصورهم الأساطير، جنود يرفضون الانكسار، لا ينحنون إلا لوجه الله، جباههم أعلى من قمم الجبال، يفتحون عيونهم باستمرار، يسمون باسم العزيز القهار"، وأضاف المذيع عن جيش مصر، خلال فيديو أعاد رواد الـ سوشيال ميديا تداوله: "يمنون أنفسهم برضا الرحمن ولا يبتغون سوى سلامة الوطن، ذرات التراب الأرض اختلطت بدماء من سبقهم في الشهادة، تحية لهذه البذة المموهة التي طالما أرعبت أعداء هذا الوطن، تحية إجلال وتقدير لزلزلة الأرض تحت بيادتهم الطاهرة، عبرتم فيما مضى على جثث وأشلاء أعدائكم، وها أنتم تعبرون بهذا البلد إلى بر الأمان".

حكاية سيدة سرقت 35 مليونا وغيرت اسمها وارتدت النقاب

بالرغم من كثرة وقائع النصب وانكشاف حيل النصابين، إلا أن الطمع هو الخيط الذي يستغله النصاب للإيقاع بضحاياه، ما يرسخ لمقولة "طالما فيه طماع النصاب بخير"، فكلما لعب النصاب على زيادة هامش الربح رغم أنها بعيدة عن الواقع كلما كان ذلك طعمًا يبتلعه الضحايا بسهولة تامة من أجل البحث عن الثراء السريع قبل أن يستفيقوا على كابوس سرقة أموالهم، لا يمر يوم إلا وتكشف أجهزة الأمن واقعة نصب، وآخر تلك الوقائع كشفته أجهزة الأمن وألقت القبض على سيدة وزوجها استوليا على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.

هل نشهد عواصف ثلجية؟.. "الأرصاد" توضح وتعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

السبت.. مدحت صالح يشارك في حفل MBC مصر احتفالا بذكرى أكتوبر

يُحيي الفنان مدحت صالح، والفنانة مي فاروق، والمُطربة الصاعدة يسرا سعوف حفل شبكة قنوات "MBC مصر"، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، يُقام حفل "MBC مصر" بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، في العاشرة مساء السبت المُقبل، في قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، ويمثل امتدادا للحفلات الغنائية والفنية التي تُقيمها شبكة قنوات "MBC مصر" في المناسبات الوطنية إيمانا منها بأهمية وضرورة وصول الفن الراقي إلى كل مكان في مصر.

بقرار من البدري.. استبعاد صلاح من معسكر المنتخب استعدادا لـ"ودية بتسوانا"

أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، غياب محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، رسميًا عن معسكر الفراعنة استعداداً لخوض مباراة ودية ضد بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة يوم 7 أكتوبر الجاري، وقال البدري في تصريحات صحفية لقناة "إم بي سي مصر" عقب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020: "أجريت اتصال هاتفي مع محمد صلاح وأحمد حجازي وتريزيجيه ومحمد النني وكوكا، ولكن النني وكوكا لم يتم التواصل معهم بسبب غلق هواتفهم".

مصر تصطدم بالكاميرون وغانا في تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عام

أسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم.