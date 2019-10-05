كشفت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة شركة طيران الخليج المتجه إلى البحرين، اشتبهت الخدمة المعنية - نقطة تفتيش الأولى من إدارتى البحث الجنائي لتأمين الركاب بباب الدخول - بوجود أجسام معتمة داخل حقائب أحد الركاب.

وأضافت المصادر أنه بفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالي قدرة 138460 درهما إماراتيا (مائة ثمانية وثلاثين ألفا وأربعمائة درهما إماراتيا)، مخالفا بذالك قانون النقد المصرى رقم 88 لسنة 2003 الذي يحظر السفر بما يزيد عن مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكى أو مبلغ خمسة آلاف جنيه مصرى.

وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.