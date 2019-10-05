14 ألف جنيه مقدم حجز وحدات الإعلان الـ12 بـ"الإسكان".. إليك الأسعار

أعلنت وزارة الإسكان، عن موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، لطرح نحو 20 ألف وحدة سكنية في 3 محافظات في وجه بحري، وهي البحر الأحمر ودمياط وبورسعيد، وتتميز تلك الوحدات بأنها تتضمن نفس اشتراطات وأسعار الإعلان العاشر، والذي تم طرح 60 ألف وحدة سكنية به، منها وحدات في وجه بحري، بينما تميز الطرح الإعلان الـ11 بوجود وحدات وجه قبلي فقط.

وفيما يلي أهم أسعار ومقدم حجز وحدات الإعلان الـ12، وفقا لما تم طرحه فىيالإعلان العاشر:

- كلا من الإعلانين يشتركان في نفس مساحات الوحدات، والتي تنقسم لوحدات 75 متر و90 مترا.

- مقدم حجز الوحدة 75 مترا هو 10 آلاف جنيه بينما 14 ألف جنيه للوحدة 90 مترا.

- تتراوح سعر الوحدة الـ75 مترا لما يقرب من 185 ألف جنيه، بينما تصل الوحدة 90 مترا لـ225 ألف جنيه.

- يتم دفع أقساط ربع سنوية كل 3 أشهر، 1500 جنيه للوحدة 75 مترا، بينما 2000 جنيه للوحدة الـ90 مترا.

- يصل قيمة دعم الصندوق على الوحدة بحد أقصى 40 ألف جنيه.

بينما يختلف الإعلان الـ12 عن الإعلان العاشر، في تضمنه لوحدات استثمارية وتجارية للمشروع، وذلك لتحقيق أرباح تخفف على الصندوق تكلفة تنفيذ وحدات الاجتماعي المدعومة من قبل الدولة.