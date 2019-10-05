صائد الدبابات: انتصار أكتوبر أبرز دليل على صلابة وقوة الجندي المصري

"حرب أكتوبر أبرز دليل على صلابة وقوة الجندي المصري الذي قهر المستحيل بكل المقاييس الإستراتيجية والعسكرية".. بهذه الكلمات بدأ الرقيب إبراهيم السيد عبدالعال "صائد الدبابات"، حديثه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، وقال عبدالعال إنه كان يعمل حكمدار طاقم الصواريخ بالفرقة 16، ونجح بمفرده في تدمير 18 دبابة، فضلًا عن قنص مدرعتين خلال حرب أكتوبر 1973، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لأعماله البطولية، ولقب بـ"صائد الدبابات "، لإسقاطه العديد من دبابات العدو.

وأشار عبدالعال إلى أنه حصل على العديد من الأوسمة منها ميدالية اللجنة المركزية بالاتحاد الاشتراكي، ودرع القوات المسلحة من المشير محمد حسين طنطاوي، ودرع الجيش الثاني الميداني، إضافة إلى العديد من شهادات التقدير وميداليات من مختلف الجامعات المصرية وقصور الثقافة، موضحا أنه التحق بالتجنيد عام 1969 بعد حصوله على دبلوم تجارة بالتل الكبير لإدارة المدفعية بألماظة، ثم تدرب على قواعد التعليم الأساسي لمدة 45 يوما بعدها انتقل لتشكيل 5 كتائب صواريخ، ونال شرف حكمدارية أحد الأطقم.

وأضاف "صائد الدبابات" أن مهمته هو وزملائه كانت تأمين قيادة اللواء وجسر شط القناة وتأمين عبور القوات من الغرب إلى الشرق، حيث نجحوا في منع تقدم أكثر من 40 دبابة معادية كان العدو يدفع بها في هجوم على القوات المصرية، مشيرا إلى أن تلك الدبابات كانت تضم أطقم من القوات الخاصة الإسرائيلية بهدف، اصطياد أطقم قنص الدبابات المصرية، ولكن القوات المصرية نجحت في وقف تقدم اللواء المدرع الإسرائيلي، الذي حاول اختراق خطوط القوات المصرية، وبرهنت قوات المشاه المصرية أنها قادرة على مواجهة العدو الإسرائيلي فيما هو متاح من إمكانيات.

وأضاف عبدالعال، أنه كان يشعر بسعادة بالغة لا توصف مع نجاحه في قنص دبابة من دبابات العدو الذي أوهم العالم بأنه الجيش الذي لا يقهر لأنه استطاع تدمير 7 دبابات في 30 دقيقة، موضحا أنه في يوم 14 أكتوبر شن العدو الإسرائيلي هجوما على موقع الكتيبة في محاولة الاختراق والوصول للقناة، مشيرا إلى أن المعركة استمرت أكثر من 14 ساعة، تم خلالها تدمير 27 دبابة، وتكبد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة وكبيرة، وكانت من إحدى المعارك الفاصلة في الحرب.