لقي مبيض محارة مصرعه، وأصيب آخر أثر سقوطهما من أعلى سقالة خشبية، أثناء قيامهم بأعمال المحارة بالطابق الثالث بمبنى تابع لأحد المطاحن بشرق النيل في بني سويف الجديدة.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة شرق النيل، بتلقيه إخطارا من مستشفى بنى سويف العام بوصول كلا من: "محمود رمضان عزب" 38 عام، مبيض محارة، مقيم أبو زعبل مركز الخانكة بالقليوبية جثة هامدة، وإبراهيم أحمد محمد إبراهيم، 19 عام، مبيض محارة، مقيم قرية بياض العرب بمركز بني سويف، مصاب اشتباه نزيف بالمخ والبطن ولا يمكن استجوابه.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام المتوفي والمصاب بأعمال المحارة بمبني تابع لأحد مطاحن الدقيق بشرق النيل، دائرة القسم، سقطا من أعلى السقالات الخشبية بالطابق الثالث للمبني، مما أدي لوفاة الأول وإصابة الثاني.

كما تبين من سؤال "سيد صبحي عبد القادر" 36 عام، مبيض محارة، مقيم كفر صقر بالشرقية والذي كان متواجد أثناء الحادث، قرر أنه أثناء قيام المتوفي والمصاب بأعمال المحارة سقطا من أعلى السقالات الخشبية بالطابق الثالث للمبني.

كما تبين أنه بتوقيع الكشف الطبي بمعرفه مفتش الصحة على جثة المتوفى أفاد أن سبب الوفاة اشتباه نزيف بالمخ والبطن والصدر وتوقف بعضله القلب، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، إثر سقوط من علو، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر المحضر رقم 1019 إداري قسم بنى سويف الجديدة.