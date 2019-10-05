شنت الإدارات التموينية المختلفة بالشرقية حملات مفاجئة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 3308 محضرا متنوعا منها تحرير 2531 محضرا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير 795 محضرا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص

وأشارت الأستاذة فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 6.5 طن دقيق بلدي مدعم بنسبة 82%، و3.5 طن سكر و3 أطنان ملح و139 كرتونة زيت، و35 كيلو دواجن و69 كيلو لحوم و50 كيلو جوز هند، إضافة إلى بعض المواد الغذائية المتنوعة.

وأضافت وكيلة الوزارة أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع غير غذائية منها 5.5 طن مبيدات زراعية، و45 شيكارة كربونات كالسيوم، و25 شيكارة منظفات و20 شيكارة أسمدة و24 جركن أسمدة سائلة، و25 شيكارة صوديوم ستريك و200 شيكارة صويا بروتين و30 عبوة شامبو و25 شيكارة منظفات و10 شيكارة شعير.