قرر الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، البدء فورا في أعمال رصف الشوارع بنطاق حي شرق شبرا الخيمة بداية من شارع 15مايو حتى الدائري، وذلك لاستخدامه كمحور هام بديل للشارع الرئيسي "بهتيم- إسكو"، لتحقيق السيولة المرورية، وكونه يخدم منطقة القطاوي، والوحدة وشارع 25 وأبو العلا كساب، بطول 2 كيلومتر، وبتكلقه 15 مليون جنيه.

صرح بذلك الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا، مشيرا إلى أنه بدء العمل اليوم باستلام الشركة المنفذة الموقع وتم رفع الطبقة الأسفلتية السطحية بحضور محمد إسماعيل مدير مديرية الطرق، والنائب سيد حماد، عضو مجلس النواب، وسكرتير الحي، والأجهزة التنفيذية، وتلاحظ وجود طفح متكرر في الشوارع الجانبية، وجرى استدعاء مدير الصرف الصحي لعمل اللازم قبل الرصف حفاظا على المال العام، في إطار توجيهات المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال طبقا للمواصفات الفنية.