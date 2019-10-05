حذر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، من سوء استغلال مياه الشرب في رش الشوارع أمام المحال التجارية والمنازل، موضحا أن معالجة مياه الشرب تكلف الدولة مبالغ كبيرة لإنتاج مياه شرب نقية طبقا للمعايير الدولية تلبيةً لحاجة المواطنين، ومن غير المسموح الاستغلال الخاطئ لمياه الشرب وإهدارها بعد تبنى المحافظة استراتيجية ترشيد استهلاك مياه الشرب.

وشدد المحافظ بتطبيق غرامة 1000 جنيه لكل من يرش المياه بالشوارع سواء أصحاب المنازل أو أصحاب المحال والمقاهي، وستتضاعف الغرامة عند تكرارها، كما أن أعمال رش المياه تسبب أضرارا بالغة لرصف الطرق وتساعد في تكوين الحفر، وتهالك الطرق التي تكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة.

وكلف "طه" رؤساء المراكز والمدن بإغلاق مغاسل السيارات المخالفة، وإزالة المغاسل العشوائية، ومواجهة أعمال غسيل المركبات على الطرق العامة والفرعية والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين لتجنب تعرض المارة للخطر، وحفاظاً على سلامة المواطنين، وتطبيقا للقانون، وتفادي الأضرار التي تحدث للطرق جراء أعمال الغسيل العشوائية، مؤكدا أنه لاتهاون في تطبيق القانون، والحفاظ على المال العام، وضمان سلامة المواطنين.