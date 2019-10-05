قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، لإدانتهم بقتل مواطن كويتي بالعجوزة، كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وبالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمتهمة واحدة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبدالمنصف، وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وسكرتارية معتز مدحت.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام وافق على إحالة المتهمين للجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أن الخادمة "عزيزة.إ.م"، 32 سنة، وباقي المتهمين عقدوا اتفاقًا جنائيًا على سرقة مسكن المجني عليه لسابق علمهم باحتفاظه بمبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية بمسكنه مستغلين كونه طاعنًا في السن، فضلًا عن عمل المتهمة الخامسة كخادمة لديه، حيث مكنتهم من الدلوف إلى مسكن المجني عليه وقيدوه وطرحوه أرضًا وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية وحال استغاثته انقض عليه المتهمون وكتموا أنفاسه ليتمكنوا من استكمال عملية السرقة والفرار هاربين بالمسروقات.

واعترف المتهمون تفصيليًا بارتكاب الواقعة وأجروا معاينة تمثيلية بمسرح الجريمة وجاءت مطابقة لما سردوا من اعترافات وما جرى ضبطه بمسرح الجريمة، وما رود في تحريات المباحث.