ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية ميخائيل بوجدانوف، مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في سوريا عملية التسوية في البلاد، بما في ذلك إرساء عمل اللجنة الدستورية في جنيف.

وقالت وزارة "الخارجية الروسية"، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "التقى بوجدانوف مع أعضاء المجلس الشعبي السوري فيصل عزوز وحسين راغب الحسين، والأمين العام لحزب الشباب الوطني السوري للبناء والتغيير باروين إبراهيم، ورئيس الحزب الشعبي السوري نواف عبدالعزيز الملحم، وعضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الأحمد، وكذلك رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني صادق أبو عامر ومحمد جلبوط".

وأضافت الوزارة: "إنه خلال اللقاء الذي عقد الاجتماع يوم أمس الجمعة في موسكو، نوقشت مهام التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية بالتفصيل، بما في ذلك إرساء عمل بناء ومستدام للجنة الدستورية في جنيف".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أعلن عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، وأعلن أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة، كما أشار إلى أنه يعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، أن اللجنة الدستورية ستجتمع في جنيف في 30 أكتوبر. وكان قرار إنشاء هذه الهيئة صدر في يناير 2018 خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

ميدانيا، أصيب عدد من المدنيين السوريين بجروح، اليوم، نتيجة انفجار دراجتين ناريتين مفخختين في مدينة جرابلس وبلدة قباسين بريف حلب الشمالي، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصادر محلية من المنطقتين اللتين تنتشر فيهما مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي بأن دراجتين ناريتين مفخختين بكميات من المواد المتفجرة انفجرتا صباح اليوم في جرابلس وقباسين بريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي.

وأشارت المصادر، إلى أن الانفجارين تسببا بإصابة عدد من المدنيين بجروح تصادف وجودهم في المكان ووقوع أضرار مادية في المنازل والبنى التحتية في محيط الانفجارين.

ويسود مناطق انتشار المجموعات الإرهابية التي تتبع للنظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها حيث قتل وأصيب في ال24 من الشهر الماضي عدد من المدنيين بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة جنديرس بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي.