افتتحت هيئة البحوث العسكرية، المعرض السنوي الثاني عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2019"، ويستمر حتى 10 من شهر أكتوبر في بانوراما حرب أكتوبر، وذلك فى إطار احتفالات القوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويضم المعرض، جناحا للكتب والمعارف والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات والفنون التشكيلية التي تناولت حرب أكتوبر، بمشاركة وزاراتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي"، والعديد من الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحفية ودور النشر المصرية والعربية.

ويشمل المعرض جناحا للأنشطة الفنية، يضم عددا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التي تجسد ملاحم وبطولات حرب أكتوبر، وتلاحم الجيش بالشعب، لطلبة الجامعات والمدارس المصرية وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بالإضافة إلى جناح لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يتيح البيع المباشر للمواطنين لجميع منتجاته بأسعار مخفضة.

كما يضم المعرض، ساحات عرض مكشوفة، للأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر، بما فيها بعض الأسلحة التي استخدمها العدو، فضلا عن نماذج لأسلحة ومعدات الإدارات التخصصية والأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة.

ويشتمل المعرض على عروض فنية للموسيقات العسكرية، وعروض فنية ومسرحية وندوات شعرية غنائية، والعديد من المسابقات الفنية (كورال، شعر، قصة، رسم)، بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفرق الفنية للجامعات، بالإضافة إلى عرض الصوت والضوء الذي يحكي قصة العبور واستعادة سيناء، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وبمشاركة الشركة العربية العالمية للبصريات.

وتفتح البانوراما أبوابها لاستقبال زوار المعرض، حتى 10 من أكتوبر، على فترتين، الصباحية من 10 صباحا وحتى 3 عصرا، والفترة المسائية من 6- 9 مساء، وذلك حرصاً من القوات المسلحة على إثراء الفكر الثقافي للجماهير، وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.

حضر الافتتاح، كل من، اللواء أركان حرب ناصر محمد عاصي مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، ورؤساء الجامعات والمؤسسات الصحفية والثقافية.