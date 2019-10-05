أجرى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية لإنشاءات كوبري قرية "جمجرة" الجاري إنشائه ضمن مشروع تطوير مدخل القرية بالتعاون مع شركة "نستلة" للمياه بتكلفة 35 مليون جنيه للمشروع بالكامل.

جدير بالذكر أن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع شركة "نستلة" للمياه لتنفيذ أعمال رصف وتحسين مدخل "جمجرة" ورصف الطريق على جانبي الترعة الكائنة بالقرية، وتوسيع عدد من الطرق بمساحة 1100 بداية من مدخل قرية الأربعين، وحتى البوابة الرابعة لمصنع نستلة للمياه بكفرالأربعين، فضلاً عن تطهير أحد الترع المتواجدة على جانب الطريق، وكذلك ترميم وتدعيم كوبري جمجرة ما يعطي مظهرا حضاريا وجماليا للطريق.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للكوبري حيث يبلغ عرضه 27 مترا، وبطول 12 مترا، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 10 أشهر، وفقا للجدول الزمني المحدد.

ومن جانبه شدد المحافظ على دفع الأعمال، والعمل بنظام الورديات على مدار الـ 24 ساعة لتسليم المشروع قبل الموعد المحدد، ومراعاة الجودة الإنشائية لإنشاء طريق يتحمل الضغط المروري والشاحنات الكبيرة التي تعبر يوميا من وإلى المصنع.