اقتادت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم، السيدة المتهمة بقتل زوجها فيي العمرانية، إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية، لعرضها على قاضي المعارضات لنظر قرار تجديد حبسها، في الاتهامات المنسوبة إليها "القتل العمد" لزوجها.

ومثلت السيدة الثلاثينية أمام القاضي واعترفت بارتكاب الواقعة، وقالت "وردة" 35 سنة، إنها أنهت حياة زوجها بعد وصلة هزار بينهما، وأنها لم تقصد قتله، وشرحت المتهمة تفاصيل الواقعة، قائلة إنها تزوجت من نجل خالها أحمد 40 سنة، سائق قبل نحو 3 أشهر، وكان الاثنين في وصلة من الهزار والرقص، وكانت المتهمة ممسكة بـ"مخرطة" والمجني عليه ممسكا بـ"سكين".

وأضافت أنّ المجني عليه حاول ضربها، وتعدى عليها بالسباب والشتائم، فتوجهت نحو المطبخ وأمسكت سكينا لـ تهويشة، أثناء ذلك طعنته في الصدر والرقبة، أودت بحياته في الحال.

وعقب ذلك أصدرت المحكمة قرارا بتجديد حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة،و للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أوضحت أنّ الواقعة بدأت بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد بقتل ربة منزل لزوجها بسبب خلافات بينهما.

وانتقل إلى موقع الحادث المقدم مصطفى عبدالله رئيس مباحث العمرانية، وعُثر على جثة الزوج وبها عدة طعنات في الرقبة والصدر، وألقي القبض على الزوجة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لمناظرة جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيق.