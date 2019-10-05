قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ان إرادة المصريين صخرة حطمت وستتحطم عليها أي محاولات للنيل من الدولة المصرية.

وطالب أبو شقة، الشعب المصري باليقظة لأن مصر مستهدفة من خلال حروب الجيل الرابع، وعدم الاستماع للشائعات والفتن.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في مدينة بورسعيد، بحضور قيادات وشباب حزب الوفد.

وأضاف أن مصر تمر بفترة حرجة تحتاج منا جميعا رجالا ونساء وشبابا وشيوخا أن نكون يقظين لأن الدولة تواجه أشرس حروب الجيل الرابع التي تقوم على إسقاط مؤسسات ودول دون إطلاق طلقة.

ونوه بأن تلك الحروب تعتمد على تصدير الإرهاب والحرب الاقتصادية والفتن والدسائس والشائعات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وهي السوشيال ميديا.

ودعا الشعب المصري إلى الوعي بأن حروب الجيل الرابع تستهدف إسقاط الدولة المصرية والجيش المصري والشرطة المصرية.

وطالب بتخصيص وسائل إعلام بجميع لغات العالم لتصدر المعلومات الحقيقية عن الدولة المصرية، وأن تكون هناك مواجهات حقيقية لأي مشكلات.