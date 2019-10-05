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العثور على سفينة ركاب يمنية بعد اختفائها وعلى متنها 60 مسافرا

العثور على سفينة ركاب يمنية بعد اختفائها وعلى متنها 60 مسافرا

ممثلة جمعية الصعيد بـ"تراثنا": تكريم السيسي دافع لإبداعات تنافس عالميا

ممثلة جمعية الصعيد بـ"تراثنا": تكريم السيسي دافع لإبداعات تنافس عالميا

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أعلاها 20 جنيهًا.. تعرف على رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد بالبنوك

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رئيس "الوفد": نحتاج إلى عودة الوزير السياسي وتعيين نواب لرئيس الحكومة

رئيس "الوفد": نحتاج إلى عودة الوزير السياسي وتعيين نواب لرئيس الحكومة

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