بدأ منذ قليل حفل شبكة قنوات "MBC مصر"، للاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء خالد فودة مُحافظ جنوب سيناء.

وبدأ الحفل مع الفنانة مي فاروق، من خلال أغنية "مصر التى في خاطري" لأم كلثوم، وأعقبها أغنية "مالي" للفنانة وردة، ومن المقرر أن تقدم عدد آخر من الأغنيات.

كما سيتم خلال الحفل غناء كلا من الفنان الكبير مدحت صالح، والمُطربة الصاعدة يسرا سعوف.

ويمثل الحفل امتداداً للحفلات الغنائية والفنية التي تُقيمها شبكة قنوات "MBC مصر" في المناسبات الوطنية إيماناً منها بأهمية وضرورة وصول الفن الراقي إلي كل مكان في مصر.