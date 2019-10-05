نفذت مديرية أمن الغربية، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام بمدن ومراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 4 آلاف و283 متهما.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، يفيد تنفيذ حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 4 آلاف و283 متهما، ما بين 1322 حكما جزئيا، و169 حكما مستأنف، و2727 جنيها حكم غرامات، و56 حكم مخالفات، وضبط 9 متهمين محكوم عليهم في جناية، وتحصيل 120 ألف و640 جنيها غرامات، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.