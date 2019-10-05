قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الزيادة السكانية السنوية التي تشهدها مصر أشد خطرًا من الإرهاب.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في مدينة بورسعيد، بحضور قيادات وشباب الوفد.

وأشار" أبو شقة" إلى أن عدد المواليد في مصر وصل إلى مليونين و750 ألف سنويا، وإذا استمرت تلك الأزمة سيصل عدد المواليد سنويا إلى 200 مليون عام 2050.

وطالب "أبو شقة" بضرورة وضع خطة لمواجهة تلك المشكلة بشكل حاسم، حتى نتمكن من استكمال برنامج التنمية الذي تسير فيه مصر وتحقق نجاحا ملموسا على أرض الواقع.