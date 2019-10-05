رئيس "الوفد": نحتاج إلى عودة الوزير السياسي وتعيين نواب لرئيس الحكومة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الفترة الراهنة تحتاج إلى عودة الوزير السياسي الذي يسعى للتواصل مع المتخصصين والمواطن المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" فى مدينة بورسعيد، بحضور قيادات وشباب الوفد.

وأوضح "أبو شقة" أن نزول الوزير إلى الشارع سيشعر المواطنين بأن المسؤول يشعر بهم، مشدداً على أن الأبواب المغلقة تفتح أبواب الشيطان.

وأكد "أبو شقة" على ضرورة أن يسعى الوزير بكل ما يملك لتحقيق مطالب الشارع وحل مشكلات المواطنين.

وطالب "أبو شقة" أيضا بتعيين نواب لرئيس الوزراء اثنين أو أكثر ليكونوا حلقة وصل بين رئاسة الوزراء والوزراء، قائلا: "آن الأوان لأن نكون صرحاء أمام أنفسنا".