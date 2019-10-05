عقد دكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في دمياط، الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالمستشفيات، ومسئولي الإدارات الصحية، بحضور إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بمستشفى الرمد، لمناقشة سبل دعم أنشطة مكافحة العدوى بكل المنشآت الصحية والوقوف على نواحي القوة لتعزيزها ونواحي الضعف لتقويتها، والتأكيد على رفع معدلات أمان الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.

كما كرم طلحة المستشفيات الحاصلة على المراكز الخمسة الأولى، وذلك بتقييم الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، وتكريم فرق مكافحة العدوى بتلك المستشفيات، وهي معهد أورام دمياط، ومستشفى الحميات، ومستشفى دمياط العام، ومستشفى الرمد، ومستشفى الصدر، وذلك في إطار الدعم للمجيدين، كما كرم أوائل الفرق الحاصلين على المراكز الأولى في التقييم النصف سنوي لرؤساء وأعضاء فرق مكافحة العدوى.

وكلف فرق مكافحة العدوي بالمستشفيات ومسئولي مكافحة العدوى بالإدارات الصحية بعمل حملات توعوية مماثلة بالمنشآت الصحية.

وبنهاية الاجتماع توجه وكيل الوزارة بالشكر للحضور، وحثهم على مواصلة العمل الجاد مع الوعد بتذليل كل العقبات، وذلك حرصا على الوصول بأعلى معدلات أمان للخدمة الطبية المقدمة للمترددين على كل المنشآت الصحية.