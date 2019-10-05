قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول قضية "سد النهضة" واضحة وصريحة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "dmc"، أن تصريحات الرئيس ووزارة الري جادة جدا.

وتابع أن مصر لن تترك حقها وفي نفس الوقت تراعي حقوق ومصالح الآخرين كما جاء ببيان الرئيس الذي نشره على صفحته الرسمية على "فيس بوك".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.

وأضاف "السيسي"، خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق".

وتابع: "سيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".