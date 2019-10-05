علق المطرب محمد حماقي عبر حسابه الخاص على "تويتر"، على اختياره للمتسابقة وئام، في برنامج "the voice"، حيث التف حولها جميع أعضاء لجنة التحكيم دون أن يعلموا أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب حماقي: "‏وئام أثرت فيا لما اختارتني، وكانت أقوى واحدة في المكان بإحساسها والطاقة الإيجابية اللي نشرتها على المسرح وهي بتغني، وإن شاء الله هنحقق حلمها مع بعض ⁧‫#فريق_حماقي"

وكانت المتسابقة وئام رضوان، من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحدت الجميع وظهرت في برنامج "the voice" من على كرسي متحرك، وقدمت أغنية غربية مميزة، حيث التفت لجنة التحكيم بالكامل حولها.