قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب الوقوف خلف مصر في أزمة سد النهضة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، أن العلاقات قطعت بين مصر وإثيوبيا طيلة 17 عاما بعد محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، "كدا كدا إثيوبيا كانت هتبني السد، سواء كان دلوقتي أو بعدين".

وتابع: "بالنسبة للناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا إن الموضوع محلول بقولهم لا الموضوع مش محلول، ولازم نقف كلنا ورا بلدنا في الموقف دا، وعندنا مشكلة وتحديات، والتحدي دا موجود بقاله سنوات ومتاخدوش ببساطة وإحنا في مفاوضات صعبة جدا".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.

وأضاف "السيسي"، خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق".

وتابع: "سيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".