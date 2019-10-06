هنأ الإعلامي الفلسطيني عامر خميس، الشعب المصري بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة 1973، حيث قال "باسمي وباسم كل فلسطيني وعربي أهنئ الشعب المصري بمناسبة انتصارات أكتوبر التي سطر فيها الجيش المصري نموذجا أسطوريا يجب على كل جيوش المنطقة التعلم منه"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC".

وأضاف أن الجيش المصري سطر نموذجا أسطوريا في حرب اكتوبر بإمكانيات بسيطة ولكنه واجه العدو الإسرائيلي برؤية استراتيجية، وكان يمتلك عقيدة ولاء للأرض والوطن، كما ظهر في الحرب وما زال على قلب رجل واحد، موضحًا أن الجيش المصري لا يغير إطلاقًا عقيدته لحماية الأرض والوطن، موضحًا أن هناك ترابط بين مصر وجيش مصر وبين الشعب الفلسطيني وما تقدمه مصر وجيشها في القضية الفلسطينية ودعمها لحق الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم.

وأشار الإعلامي الفلسطيني، إلى أن هناك جيوش عربية اختفت وانهارت ودول عربية سقطت بعد ثورات الربيع العربي، ولكن الجيش المصري ظل صامدًا، فيجب على كل عربي أن يدافع عن مصر ويكون مجند للدفاع عن جيش مصر والدولة المصرية، مضيفًا: "الدولة المصرية والجيش المصري قدم شهداء في كافة الدول العربية خلال مساندته لقضاياهم، ويجب على كل عربي أن يرد الجميل ويدافع عن مصر وجيش مصر".

وأوضح أن هناك مخططات تستهدف وحدة كيان الجيش المصري الذي يعتبر مؤسسة عربية دافعت عن القضايا العربية.