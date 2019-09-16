قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن جيش مصر مركز ثقل في المنطقة العربية ككل، وذلك كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "العمدة" خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن استهداف الجيش المصري ممنهج ومرصود، وأن من يريدون أسقاط الجيش، فشلوا في هذا المخطط أثناء ثورة 25 يناير، لهذا فإنهم يعيدون المحاولة مرة أخرى، خاصة بعد أن أصبح العالم يتحدث عن نجاح القوات المسلحة في دعم قاطرة التنمية المستدامة في مصر، ومشاركته في تنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة على أرض مصر.

وتابع "العمدة" أن الجلسات والمناقشات التي دارات في مؤتمر الشباب، كشفت كل المحاولات التي تحاك ضد مصر من الخارج لنشر الشائعات ضد الجيش المصري، لهذا كانت هناك ردود صريحة وقوية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الشائعات، وأكد على أهمية الجيش المصري.

وأشار "العمدة" إلى أنه يجب مواجهة هذه الشائعات، من محاور مختلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية، ومواجهة محاولات تزيف الوعي من جانب هذه اللجان الاليكترونية، حيث أن هذه الشائعات تعتبر أحد أدوات الجيل الرابع، ويجب التأكد من المعلومات قبل نشرها أو مشاركتها على السوشيال ميديا، والتأكد من كافة المعلومات من مصادرها الرسمية.