لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، بينهم اثنان من أمناء شرطة بإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم السبت، إثر اندلاع حريق هائل بأحد العقارات بمنطقة المنشية، التابعة لحي الجمرك.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود إخطار من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بنشوب حريق بعقار قديم خلف قسم الشرطة المذكور.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، وسيارات الإسعاف ومسؤولي حي الجمرك إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين بالفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية "عمارة الضرائب" ونشوب الحريق بشقة تستخدم كمخزن للعطور بالطابق الثالث بالعقار المشار إليه.

وأسفر الحريق عن مصرع شخصين وهما، جابر خليل محمد، 28 عامًا، ومحمد طارق عبد اللطيف،31 عامًا، وإصابة 3 آخرين صبحي أحمد مخيمر، 45 عامًا، باختناق، وعماد حمدي عبد الستار، 38 عامًا، أميني شرطة بالحماية المدنية، بحرق من الدرجة الأولى بالقدم، ومحمد ثروت فتحي، 40 عامًا، بجروح بالقدم.

أخطرت النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم الدفع بـ8 سيارات مطافئ، وجرى نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة والمصابين إلى مستشفى رأس التين لتلقي العلاج اللازم.