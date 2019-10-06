"تتحدى الشلل بالغناء".. حماقي يبكي بسبب وئام رضوان في "The Voice"

قالت وئام رضوان، إحدى المشاركات في برنامج "The Voice"، والتي تعاني من الشلل منذ صغرها، إنها عاشقة للموسيقى.

وأضافت على هامش برنامج "The Voice" على شاشة "mbc مصر"، أنها تحب قراءة الكتب في أوقات فراغها، وأنها تعبش حياتها كأي إنسان طبيعي، مشيرة إلى أن الموسيقى هي كل شيء في حياتها وهي الشيء الذي يقربها من الناس.

ودخل الفنان محمد حماقي في نوبة بكاء عقب الضغط على الزر ومشاهدتها أثناء الغناء، ما دفعه للنهوض من مكانه والجلوس بجوارها.

قصة وئام التي هزّت كراسي المدربين ومشاعرهم وأثبتت أن #الحياة_تحدي #MBCTheVoice pic.twitter.com/tAH32NBt7w — MBC The Voice (@mbcthevoice) October 5, 2019

وتشترك بلجة التحكيم الفنانة سميرة سعيد والنجمة أحلام والنجم محمد حماقي والسوبر ستار راغب علامة، كما أن البرنامج سوف يشهد استحداث آلية جديدة عبارة عن "زر البلوك" الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم.