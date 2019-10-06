عقدت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلاً من ميشيل ماهر ومجدي سامي اجتماعها التحضيري الأول للإعداد لمهرجان المركز في دورته الثامنة والستين، وذلك وفقا لبيان أصدراته إدارة المهرجان، اليوم.

وحددت اللجنة يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020 موعداً لانطلاق فعاليات حفل افتتاح المهرجان وتوزيع جوائز المكرمين لهذه الدورة والذين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً، كما تستمر فعاليات المهرجان وعروض الأفلام على مدار أسبوع ليكون حفل الختام وتوزيع الجوائز يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020.

كما قررت اللجنة العليا في اجتماعها وبالتنسيق مع رئاسة الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر أن يتم عرض الفيلم الحاصل على "جائزة أحسن فيلم سينمائي" بمحافظتي الأسكندرية والأقصر بمشاركة وحضور صُناع الفيلم، وتنظيم ندوة فنية مع الجمهور.