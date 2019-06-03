تحدث الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عن علاقته بالله، وعن أحاديثه مع الله، قائلا إن الحوار مع الله من الممكن أن يكون كشكر أو كطلب أو توسل، ودائما ما يستجيب الله دائما لما فيه خيرنا.

وتذكر "دانيال"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090"، موقفا حدث معه "كنا أحيينا قداس البابا فرانسيس لما زار مصر 2017، وكنا سعداء وكان شرف لينا أمام العالم كله، وكانت أمنيتنا أن نلتقط الصور التذكارية معه، ولكن الأمر كان صعبا للغاية".

وأضاف دانيال: "الصيف اللي فات كنا في روما ووعدونا إننا هنقابل قداسة البابا ونحضر كلمته ونتصور معه، وكان اللقاء صعب جدا، "قعدت بيني وبين نفسي ومن غير ما حد يشعر أقول يارب حققلنا الأمنية الجميلة دي علشان نفرح الكورال ونقدر نوصل لقداسة البابا ونتصور معاه، وبكل سلاسة كان في كورال جنبنا من لبنان وأوركسترا أوروبية، وكنا نتناوب بالترنيمات، ورحب بنا البابا ترحيب خاص وكنا سعداء بهذا الترحيب".

وتابع دانيال: "بعد ما البابا خلص اللقاء بتاعه، المسؤولين مشوا الكورال اللبناني، والأوركسترا أيضا، ولكنهم أبقونا وأبلغنا أحد حراس البابا أن فريق الكورال المصري سان جوزيف، سيلتقط صور مع البابا".

واستكمل بطرس دانيال: "سعادة الدنيا كلها غمرتني في اللحظة دي، لأننا كلنا بنحب البابا، وإحنا بنتصور قعد يشكر في مصر وقال إنه بيحب مصر جدا".

واستطرد: "قلت لربنا بشكرك يارب، من ساحة الفاتيكان، وقلت لربنا حقق الأمنية دي لغيري".