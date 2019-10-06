"عشان بيربي كلاب".. الطفل حسام "رمى نفسه من الشباك" هربا من تعذيب زوج الأم

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من ضبط سيدة وزوجها لاتهامها بتعذيب ابن الأولى، والتسبب في انتحاره قفزا من النافذة، لخلاف على "أكل الكلاب" بمنطقة الوراقة في المحلة الكبرى.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد ناجي العيسوي مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بواقعة العثور على جثة الطفل "حسام .ا" 9 سنوات بالصف الرابع الابتدائي، عقب إلقاء نفسه من الطابق الثالث، هربا من أمه وزوجها نتيجة خلافات زوجية.

وبناء على توجيهات من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، انتقلت القيادات الأمنية تحت قيادة العقيد الدكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة، للوقوف على أخر تطورات الحادث.

وكشف التحريات الأمنية، التي أجراها المقدم محمد البرلسي مفتش فرع البحث الجنائي، أن سبب الخلاف الأسري الذي أشعل الأزمة، هو خلاف بين "فاطمة" أم الطفل وزوجها، على أكل الكلاب، حيث كان يرغب الطفل في الاعتناء بكلابه التي يربيها أعلى سطح المنزل، وتوفير الأكل والشراب لها.

وأفادت التحريات الأمنية أن "خالد .م .ر" زوج الأم عنف الطفل وحاول تأديبه وضربه بواسطة "عصا خشبية"، وهو ما دفع الطفل حسب أقوال شهود العيان من الجيران إلى الوقوف على نافذة الطابق الثالث بالمنزل مهددا بالانتحار، وهو ما حدث بالفعل، حيث سقط أرضا ولقى حتفه، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن النقيب عمرو منصور رئيس مباحث قسم شرطة ثالث المحلة، وقوات من الشرطة السرية من إلقاء القبض على أم الطفل وزوجها، واقتيادهما إلى ديوان القسم لعرضهما على النيابة العامة.

النيابة تتهم زوج الأم بتعذيب الطفل.. وتقرر حبسه 4 أيام

في المقابل أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة قسم شرطة ثالث المحلة لفتح باب التحقيق في واقعة وفاة الطفل "حسام "، وسماع أقوال شهود عيان من الجيران للتأكد وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه.

كما وجهت النيابة العامة في تحقيقاتها، اتهام التعذيب والقتل بترويع النفس، إلى الزوج وأم الطفل، بعدما أيدت التحريات الأولية تعرض الطفل لوقائع ضرب وترويع من جانب زوج أمه مرات عدة بسبب خلافات على تربية الكلاب في سطح المنزل، وتوفير الأكل والشراب لها.

في السياق ذاته استمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس مباحث دائرة القسم وأم الطفل والجيران القاطنين بمحيط موقع الحادث، وأفادت مصادر بالنيابة أن الطفل قبل وفاته تعرض لوقائع تعذيب والضرب على أيدي زوج الأم، وهو ما تسبب في دخوله في حالة نفسية وعصبية سيئة دفعته للانتحار من خلال القفز من نافذة المنزل.

كما قرر النيابة العامة إخلاء سبيل أم الطفل، وحبس زوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين الانتهاء من تشريح الجثة والاطلاع على تقرير مفتش الصحة الأولي، وقررت تشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها استعداد لدفنه بمقابر عائلته بمنطقة الوراقة.