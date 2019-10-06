احتفلت محافظة الدقهلية بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، اليوم، بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، أمام ديوان عام المحافظة بميدان الشهداء.

شهد الاحتفال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، واللواء محمد حجي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، واللواء حسام عبد الواحد مدير الأمن الوطني، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير المساعد، والمقدم تامر العوضي المستشار العسكري.

عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وقرأ الحضور الفاتحة على روح شهداء الوطن الأطهار، وتبادل المحافظ والحاضرين التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، متمنين أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال شاروبيم، إنه لولا هؤلاء الأبطال وما قدموه من تضحيات ما كنا هنا اليوم نحتفل بالنصر العظيم.

ووجه التحية للقوات المسلحة والشرطة التي تحمي الجبهة الداخلية، وأكد على اعتزازه بهذه الأيام التي أعادت الروح والعزة لشعب مصر.

وتحتفل مصر بذكر انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى شعب مصر، بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر الـ46.

ووجه السيسي رسالة إلى شهداء حرب أكتوبر، قال فيها: "نقول لأرواحهم الخالدة إن أبنائكم وأحفادكم لعاقدون العزم على مواصلة مسيرتكم، والحفاظ على ما تركتموه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية، لا يقبل المهانة ولا الخضوع، ولا تخدعه الأكاذيب، ولا تهزمه الحرب النفسية".

وأضاف: "مصر ستظل أبدا بإذن الله وطنا منصورا مرفوع الراية، وشاهدا على انكسارات أعدائه، وخيبة أملهم، مهما تعددت أشكال الحرب وتغيرت أساليبها".