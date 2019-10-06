خبير عن تنمية سيناء: تسهم بـ25% من الناتج المحلي لمصر

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والإستثمار، إن الاهتمام بمنطقة قناة السويس له أهداف عديدة، ويعد الهدف الأكثر تأثيرا بالنسبة لمصر هو مواجهة الإرهاب من خلال عملية التنمية داخل سيناء، لافتا إلى أن التنمية في سيناء وخاصة منطقة قناة السويس يساعد كثيرا في استقرار المنطقة التي تسهم بنصيب فعال في الدخل.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، على قناة "Dmc"، أن ما تم إنفاقه من استثمارات من قبل الدولة في منطقة سيناء كبير جدا، مشددا على أنه يجب إسراع عملية الاستفادة مما أنفق من استثمارات عامة ليكون المردود على ما أنفق كبير.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على الضغط لتنفيذ المشروعات سواء كبيرة أو صغيرة في توقيات محددة وسريعة، مبينا أنه من المستهدف أن تسهم سيناء بما لا يقل عن 25% من الناتج المحلي داخل مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر ما زال لا يلبي الطموحات، خاصة أن مصر لديها القدرة على جذب استثمارات كبيرة في معظم قطاعات النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة المصرية دخلت في مفاوضات جادة وأبرمت عدد من الصفقات مع شركات النقل الملاحية الكبرى على المستوى العالمي، لوجود قدر كبير من تقديم الخدمات اللوجيستية للعابرين من خلال القناة، مبينا أنه تم بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية لتجهيز البنية الأساسية داخل المنطقة، ونجحت مصر في عقد اتفاقيات مع عدد من الدول فأصبحت تمتلك المنطقة الاقتصادية الصينية والروسية.