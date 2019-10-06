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في يومه الأخير.. وزيرة الهجرة تطالب المصريين في الخارج باستضافة معرض "تراثنا"

في يومه الأخير.. وزيرة الهجرة تطالب المصريين في الخارج باستضافة معرض "تراثنا"

ضبط 7 آلاف قرص برشام و700 سرنجة وزجاجة دواء داخل بقالة بأسيوط

ضبط 7 آلاف قرص برشام و700 سرنجة وزجاجة دواء داخل بقالة بأسيوط

خبير اقتصادي: 1.4 مليون جنيه نصيب المواطن في سيناء من مشروعات التنمية

خبير اقتصادي: 1.4 مليون جنيه نصيب المواطن في سيناء من مشروعات التنمية

خبير عن تنمية سيناء: تسهم بـ25% من الناتج المحلي لمصر

خبير عن تنمية سيناء: تسهم بـ25% من الناتج المحلي لمصر

رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي والجيش بذكرى نصر أكتوبر

رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي والجيش بذكرى نصر أكتوبر

بعروض فنية مجانية.. بيت المسرح يحتفي بانتصارات أكتوبر

بعروض فنية مجانية.. بيت المسرح يحتفي بانتصارات أكتوبر

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إعجاز أكتوبر.. المعركة التي غيرت "تكتيكات الحرب" في العالم

إعجاز أكتوبر.. المعركة التي غيرت "تكتيكات الحرب" في العالم

توقعات بسقوط أمطار ودرجات حرارة تصل لـ40.. طقس اليوم "كل حاجة وعكسها"

توقعات بسقوط أمطار ودرجات حرارة تصل لـ40.. طقس اليوم "كل حاجة وعكسها"

"عشان بيربي كلاب".. الطفل حسام "رمى نفسه من الشباك" هربا من تعذيب زوج الأم

"عشان بيربي كلاب".. الطفل حسام "رمى نفسه من الشباك" هربا من تعذيب زوج الأم

تبرعات وتطوع وخداع.. كيف وقف المصريون في ظهر جيشهم أثناء حرب أكتوبر؟

تبرعات وتطوع وخداع.. كيف وقف المصريون في ظهر جيشهم أثناء حرب أكتوبر؟

مستشار "أكاديمية ناصر": "أكتوبر" أول معركة غير تقليدية.. والجيش "مؤلم" للأعداء

مستشار "أكاديمية ناصر": "أكتوبر" أول معركة غير تقليدية.. والجيش "مؤلم" للأعداء

حرب على "قهاوي القاهرة والجيزة" بسبب "تزويغ" التلاميذ من المدارس

حرب على "قهاوي القاهرة والجيزة" بسبب "تزويغ" التلاميذ من المدارس

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