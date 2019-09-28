أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه تم استطلاع هلال شهر صفر لعام 1441 هـ.

وأوضح بيان الدار أنه تحقق لديها شرعا من نتائج تلك الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر صفر لعام 1441هجرية بالعين المجردة، ووافق ذلك الحساب الفلكي أيضا.

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الاحد الموافق 29 من شهر سبتمبر لعام 2019 ميلادية هو المتمم لشهر المحرم لعام 1441هجرية، وأن يوم الاثنين الموافق 30 من شهر سبتمبر هو أول أيام شهر صفر لعام 1441 هجرية.

وقدمت الدار التهنئة للأمة المصرية والعربية والإسلامية بالمناسبة.