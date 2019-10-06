التقى نظير محمد عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال زيارته لكينيا عددًا من الرموز الدينية وبعض خريجي الأزهر الشريف بدولة كينيا، في لقاء نظمته السفارة المصرية بكينيا.

وقال الأمين العام، خلال لقائه إن الأزهر بقيادة الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الأزهر أسهم بدور فعّال في نشر الوسطية والتسامح والاعتدال، وإثراء الحوار المتبادل مع مختلف دول العالم لدعم أواصر السلام بين الناس من خلال التقريب بين أتباع الأديان المختلفة، ليتعايش الناس فيما بينهم تحت راية واحدة تُعلي صالح الإنسانية وتنبذ التطرف والإرهاب.

أضاف عيّاد، أن الأزهر الشريف يبذل الجهود الممكنة لدعم الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، ضمن استراتيجية الدولة المصرية ودورها العالمي في مواجهة قوى التطرف والإرهاب، ويسعى الأزهر لتوفير عناية خاصة ورعاية علمية لهؤلاء الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، فضلا عن زيادة عدد المنح المقدمة لطلاب كل دولة.

وعبّر الحضور عن سعادتهم وانتمائهم للأزهر الشريف وتأكيد دوره في نشر التسامح والسلام من خلال جهود فضيلة الإمام الأكبر وجولاته المختلفة لنشر السلام بين مختلف شعوب العالم، ورغبتهم في زيادة التعاون بينهم وبين الأزهر لما له من مكانة عالمية ورسالة سامية وأهداف نبيلة تخدم البشرية وترسخ لكل القيم والمعاني العظيمة.