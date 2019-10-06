عقوبات تنتظر المتقاعسين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور.. اعرفها

أعلنت وزارة المالية، اليوم، في منشور عام وزعته على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، تؤكد فيه أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 حتى 2000 جنيه شهريًا انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

وحذّرت الوزارة من تقاعس الموظفين والجهات القيادية عن تنفيذ القرار وإلا سيتعرضون للعقوبات، وكشف مصدر مسؤول بوزراة المالية، عن أن العقوبات لا تعدو كونها عقوبات إدارية، موضحا أن المادة رقم 150 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2017 تقف حدا منيعا أمام الموظف المتقاعس أو المخالف لتطبيق القوانين والقرارات الإدارية ومن بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن البند رقم 14 من المادة المذكورة تنص على أن الموظف سواء العمومي أو العادي يعاقب في حالة إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو التباطؤ المتعمد أو التقاعس عن أداء الخدمة أو تأخيرها أو إساءة استخدام السلطة يحال للتحقيق بالنسبة للموظف إلى الجهة الإدارية المختصة، بينما تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها.

وحول العقوبات والجزاءات التي من الممكن أن تتطول، ويجوز توقيعها بشكل عام على الموظف المتقاعس عن أداء مهمته، تدور حول الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز 60 يومًا في السنة، أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل أو تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين أو الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، أو الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية أو الإحالة إلى المعاش وأخيرا الفصل من الخدمة.

وكشف المسؤول عن أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي التنبيه أو اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، مؤكدا أنه على للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة.

كان رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يستحق شاغلو الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه، والدرجة العالية 5 آلاف جنيه، ودرجة مدير عام 4 آلاف جنيه.

كما تستحق الدرجة الأولى 3500 جنيه، والدرجة الثانية 3 آلاف جنيه، والدرجة الثالثة 2600 جنيه، والدرجة الرابعة 2400 جنيه، والدرجة الخامسة 2200 جنيه، والدرجة السادسة 2000 جنيه.