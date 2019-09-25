أكد متحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الأربعاء، إن طهران مستعدة لتقديم تطمينات بعدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية ولقبول تغييرات بسيطة على اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، إذا عادت واشنطن للاتفاق ورفعت العقوبات، حسبما أفادت قناة "العربية".

وقال ربيعي، للتلفزيون الرسمي: "إذا انتهت العقوبات وكانت هناك عودة للاتفاق النووي، فسيكون هناك مجال لتقديم تطمينات بهدف كسر الجمود، بل إن الرئيس حسن روحاني لديه مقترح بتغييرات بسيطة على الاتفاق".

وفي هذا السايق، أفادت قناة "برس تي.في" الإيرانية، بأن التعديل الإيراني المقترح على الاتفاق النووي يدعو لموافقة برلمان إيران مبكرا على بروتوكول إضافي، وإلى موافقة الكونجرس الأمريكي على الاتفاق النووي وعلى رفع كل العقوبات.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن بدوره الثلاثاء، أنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى عام 2015، إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران.

وأضاف روحاني لوسائل إعلام في نيويورك: "سأكون مستعدا لبحث إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي حال رفع العقوبات".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان أكد الثلاثاء أن موقف الولايات المتحدة ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران، مشددا على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ومتوعداً إياها بتشديد العقوبات إذا لم تغير سلوكها.

وقال ترامب: "فرضنا عقوبات مالية على إيران مؤخراً لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية، فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو الأخير، وسنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة".

واستطرد قائلاً:" النظام الإيراني يرفع شعارات تدعو إلى تدمير أمريكا.. وحان الوقت لكي يخطو قادة إيران خطوة إلى الأمام"، مشددا على أن العقوبات على إيران لن ترفع، بل "سيتم تشديدها ما دامت تواصل سلوكها العدواني".