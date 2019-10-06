كرسي ذكي لذوي الإعاقة يساعدهم في التسوق من المولات وطلب سيارات الأجرة

شهدت فاعليات معرض ومؤتمر جيتكس للتقنية عرض، أول كرسي ذكي متحرك للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يساعد هذا الكرسي مستخدميه في التنقل بكل سهولة عبر تطبيق الهاتف المحمول المخصص لذلك.

ويمكن استخدام هذا الكرسي الذكي الذي تم عرضه داخل جناح اتصالات الإمارات، داخل المولات التجارية لمساعدة أصحاب الهمم في التسوق، والتجول في شوارع المدن الذكية، حيث يمكن استدعاء الكرسي من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، ويساعد ذوي الإعاقة في طلب سيارات الأجرة ووسائل النقل العام.

ويعمل الكرسي الذكي بالاعتماد على تكنولوجيا الجيل الخامس، ويتم شحنة بالطاقة الكهربائية، ويعتبر خفيف الوزن وسهل الاستخدام ومؤمن للغاية، ويوجد الكرسي حاليا في العديد من المولات التجارية داخل مدينة دبي إلى جانب وجوده في بعض شوارع المدينة.

ويشهد المعرض جيتكس دبي للتقنية هذا العام مشاركة نحو 4800 شركة عارضة من 140 دولة على مساحة تصل إلى 1.4 مليون قدم مربع مقسمة إلى 21 قاعة رئيسية تسلط الضوء على دور التكنولوجيا في 26 قطاعا، منها التعليم والصحة، إلى جانب أكثر من 290 ساعة من المحاضرات والندوات. ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين هذا العام إلى 100 ألف زائر.

وترعي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" المشاركة المصرية الرسمية في فعاليات النسخة 39 من معرض ومؤتمر "أسبوع جيتكس للتقنية".

وتشارك الهيئة هذا العام لأول مرة بجناحين يقع أحدهما بقاعة الشيخ سعيد على مساحة 429 متر تضم 18 شركة مصرية، بينما يضم الجناح الثاني 10 شركات مصرية ناشئة وذلك ضمن فعالية "جيتكس لنجوم المستقبل" الذي يسلّط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في عالم التكنولوجيا ويضم حوالي 750 شركة عالمية ناشئة، و1500 من المستثمرين والعملاء.