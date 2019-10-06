قال الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن الخسائر على السوشيال ميديا، والتي قد تطال المجتمع المصري جراء ما يتم تناوله خلال تلك الصفحات لا يمكن لأي شخص حصر الأضرار التي تسببها.

وأضاف "حجاج" خلال استضافته ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والمذاع على فضائية "DMC"، أن الخسائر التي قد تسببها حروب الجيل الخامس يأتي منها أضرار ملموسة وأخرى تدمير سلبي نفسي لا يمكن الشعور به، موضحا أن ما يُبث حاليًا عبر تلك الصفحات هو تحطيم لنفسية الشعوب واستغلال للعادات والتقاليد لإيصال فكر غير مقبول وتغيير صورة الجيش والشرطة بأعين المصريين للوصول لمرحلة "اللاهوية"، ومنها يستقبل المواطن أي معلومة دون التأكد من دقتها أو صحتها، ويروج لها: "أي معلومة مغلوطة الشخص مؤهل أنه يصدقها بمنتهى السهولة".

وأكد خبير أمن المعلومات، أن الفارق الوحيد بين حرب 1973 والفترة الحالية هو نقص الوعي لدى المجتمع والمواطن، مشيرا إلى أن المجتمع يفتقد للوعي بشكل كبير: "الناس بتستخدم الحاجة بقلة وعي وخبرة وبدون مرجعية للأخبار، وعدم التشكيك في صحتها، ولو حرب أكتوبر كانت في الوقت اللي أحنا فيه دة مكناش هننتصر فيها".