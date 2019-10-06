وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على إحالة 167 مسئولا وموظفا بعدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية، للتحقيق، بسبب التقصير والانصراف عن العمل دون تصريح.

صدرت قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية خلال أسبوع شملت 9مراكز هي "المطرية، المنزلة، المنصورة، طلخا، دكرنس، الكردي، أجا، ميت غمر، ومنية النصر".

ووجه شاروبيم بإجراء التحقيق مع مسئولي الوحدات الصحية بالمطرية، وسرسق مركز طلخا، والحوته بالمنزلة، ومع مسئولي الوحدات المحلية بالغراقة مركز أجا، والبصراط مركز المنزلة، وإحالة مسئول مكتب تموين أشمون الرمان لوجودها مغلقة أثناء وقت العمل الرسمي.

وكشفت لجان الإدارة العامة للمتابعة وجود 4 مراكز شباب مغلقة، وهي مراكز الشباب " بسرسق مركز طلخا والكفر الجديد مركز ميت سلسيل، وميت العز وكفر الشيخ هلال بمركز ميت غمر" كما وجدت 9 جمعيات زراعية مغلقة أيضا وهي جمعيات زراعية في "العصافرة بمركز المنزلة، وبندر أجا وسنجيد وميت العامل بمركز أجا وكفر الشيخ هلال وميت يعيش، وميت أبو خالد والدبونية وميت العز بميت غمر" وجه محافظ الدقهلية بإحالتهم للتحقيق.

وفوجئت اللجان بوجود مخالفات إدارية منها في وحدة الرعاية والأمومة بالعقبيين بالمطرية للتحقيق لوجود كشط وشطب بسجل الحضور والانصراف، ومسئول السلامة والصحة المهنية بمستشفى الكردي للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صيانة طفايات الحريق وعدم الاستجابة للتعليمات ووافق المحافظ على إحالتهم للتحقيق.