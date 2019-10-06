أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ألقاها للشعب المصري في الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر، موضحًا أن السيسي احتفى اليوم مع شعبه بنصر أكتوبر وهو يوم العرس العسكري الوطني، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أن أساليب الحرب الآن تغيرت وتحولت أدواتها من مدرعات وأسلحة وصواريخ لبوستات وتغريدات عرب مواقع التواصل الاجتماعي، وهي حرب من نوع جديد، حيث أن المنصة الرقمية والسوشيال ميديا تهدم أوطان، والرئيس السيسي يُحذر من مغبة حروب الجيل الرابع والشائعات، والتي سلاحنا الوحيد فيها هو الوعي، وتزييف الوعي هو أهم أسلحة دعاة الهزيمة.

وأشار الإعلامي، أن الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية كانوا كتلة واحدة على قلب رجل واحد وكنا جبهة واحدة وهذا هو معيار الانتصار في حرب أكتوبر، مشيدًا بتغطية واحتفال الصحافة المصرية لنصر أكتوبر 1973 في ذلك الوقت، مشددًا على أن المعركة مستمرة ولم تنتهي بعد.