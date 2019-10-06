في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، قال القيادي بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين، إن مصر تواصل مرحلة البناء والتحدي والتطور والاستقرار "فبعد 46 عاما من العبور والانتصار الكبير الذي حققه الجيش المصري وحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وعبر خط بارليف ذلك المانع الطبيعي الذي ذهبت كل التقديرات العسكرية آنذاك إلى استحالة تجاوز خط بارليف حتى لو استخدمت القنابل النووية ولكن أمام خير أجناد الأرض، نزلت الصاعقة على رأس الاحتلال وقادته في هزيمة نكراء تلقوها من الجيش المصرى العظيم والبطل".

وأضاف الحرازين لـ"الوطن": "لم تكن الدماء سوى قناديل تضيء الطريق وتعبده للأجيال القادمة وتنتصر مصر في معركتها لأرضها وشعبها وأمتها العربية، ونحن نستذكر هذه الذكرى العظيمة ذكرى الانتصار فهناك عبورا آخر ونصرا يتحقق كل يوم يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية عبور البناء والتطور والتشييد والانتقال بمصر وشعبها لمصاف الدول الكبرى".